«Мы отнесли туда последнее»: около 200 обращений поступило от пострадавших от деятельности новой финансовой пирамиды

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В приемную депутата уже поступило около 200 обращений. Компания, запустившая обширную рекламу, привлекла деньги граждан, вкладчиков в якобы кооператив, отказалась возвращать и деньги, и проценты по принятым вкладам. «Фабрика продуктов ВС» активно собирает деньги в Тольятти, Новокуйбышевске. В Самаре она совсем недавно открыла свой офис и только начала активно рекламировать свои услуги. «Мы отнесли туда последнее, Александр Евсеевич», — говорили обратившиеся за помощью жители.Александр Хинштейн, которому давно известны принципы и характер работы таких компаний-мошенников, отреагировал на заявление 20 жителей, пришедших на прием, молниеносно. К встрече с ними он уже был готов и ему осталось только сообщить о уже принятых мерах и рассказать алгоритм, которому нужно следовать каждому из них:«Сегодня я уже направил обращения в прокуратуру, следственный комитет и управление МВД РФ по Самарской области с просьбой остановить во-первых, рекламную компанию этой фирмы – Фабрики продуктов ВС», заблокировать ее сайт, провести проверку деятельности этой компании и выйти на ее ликвидацию. Вам же, уважаемые жители, необходимо будет каждому из вас написать заявление в милицию о признании себя потерпевшими в результате деятельности компании «Фабрика продуктов ВС». Далее вам необходимо будет направить гражданские иски к «Фабрике продуктов ВС» с целью возвращения денежных средств. Со своей стороны, в рамках своих полномочий, буду контролировать ход расследования».