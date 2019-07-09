Муж сбежавшей с миллионами кассирши: Выносила деньги из банка последние два года
9 июля 2019 22:50
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Хайруллин рассказал, что деньги из Россельхозбанка его жена выносила в течение двух лет. И всё по его просьбе. Он на неё давил, говорил, что сдаст в полицию. Таким образом, всего женщина вынесла 25,5 миллиона рублей, а не 23, как сообщалось ранее.
— С переменным успехом, иногда сразу, иногда через более продолжительное время он спустил на брокерских операциях к концу 2018 года более половины суммы. Каждый день он убеждал и давил на жену, просил вынести ещё. Вот ещё чуть-чуть — и мы заработаем и всё отдадим, он говорил. Ко дню побега в банке осталось всего чуть меньше миллиона рублей. Они забрали их и бежали, — рассказал в своём посте Галин.
Он подчеркнул, что Марат Хайруллин выглядит бодро, разговаривает по дорогому смартфону, ухожен, прилично одет. Витает в облаках и надеется, что его не посадят.
Разговор Галина и Хайруллина состоялся недавно. Опубликован был сегодня, и сегодня же стало известно, что мужчина перестал выходить на связь с сотрудниками правоохранительных органов.
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Комментарии
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9 июля 2019 22:50
По его словам, этого требовал он сам. Нужны были средства для брокерских ставок. Социум
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