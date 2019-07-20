Муж Чуриковой рассказал, что актриса идёт на поправку

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— Я не берусь комментировать. Но она идёт на поправку постепенно, — высказался Панфилов.Народная артистка СССР Инна Чурикова вечером 18 июля упала со сцены во время спектакля в театре "Русская песня". Она была госпитализирована. Сообщалось, что в результате падения артистка сломала два ребра.Фото из открытых источников