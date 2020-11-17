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Музей Эльдара Рязанова: Лекция «Легенды мирового кино: «Большой вальс»

17 ноября 2020 14:35
237
После лекции, в сквере имени Э. Рязанова пройдет показ фильма «Большой вальс» (1938, реж. Ж. Дювивье).

Лекция «Легенды мирового кино: «Большой вальс» (1938, реж. Ж. Дювивье)».

21 ноября, суббота, 16:00.

Музей Эльдара Рязанова (Фрунзе, 120).

Впервые фильм «Большой вальс» советский зритель увидел в 1940 году.

Многие деятели искусств, такие как Эльдар Рязанов, Людмила Гурченко, Евгений Моргунов, увидев фильм Жюльена Дювивье в детстве, навсегда его полюбили.

Впечатление он произвел и на Сталина, который распорядился назвать парад побежденных немцев в Москве — операция «Большой вальс». Критики прошлого и современности с разной долей одобрения и осуждения оценивают картину, не прекращая споры о том, можно ли акт рождения музыки и творческий процесс в целом показать за 107 минут работы кинопленки.

Лекцию читает Юлия Богатырева — культуролог, главный хранитель фондов музея Эльдара Рязанова.

В 17:00, после лекции, в сквере имени Э. Рязанова пройдет показ фильма «Большой вальс» (1938, реж. Ж. Дювивье).

Стоимость — 100 руб. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16, передает пресс-служба музея Эльдара Рязанова.

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Игорь Осинькин: Эта победа нам была нужна
16 ноября 2020  10:18 
Игорь Осинькин: Эта победа нам была нужна
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после волевой победы над московским "Велесом" – 2:1. Спорт в регионе
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Алексей Стукалов: Два сумасшедших гола забили
16 ноября 2020  09:42 
Алексей Стукалов: Два сумасшедших гола забили "Крылья"
Главный тренер "Велеса" поделился впечатлением об игре после матча с "Крыльями Советов".  Спорт в регионе
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14 ноября 2020  21:21 
Главный врач Самарской поликлиники №15 Анна Владимировна Дзюбайло про лечение вирусной инфекции
"Препарат Цефтриаксон – один из множества антибактериальных препаратов сегодня массово скупается и используется нашим населением бездумно." Здравоохранение
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Новости Тольятти
17 ноября 2020  12:55
Тольяттинские росгвардейцы проводят акцию По улице Героя
Тольяттинские росгвардейцы проводят акцию «По улице Героя»
В ее рамках представители силового ведомства рассказывают кадетам об улицах города Тольятти, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Новости Тольятти
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17 ноября 2020  10:27
В Тольятти откроется новый концертный зал
В Тольятти откроется новый концертный зал
Планируется приобретение  электронного органа.  Новости Тольятти
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16 ноября 2020  15:48
Автобусы на газомоторном топливе вышли на линии. Новые ЛиАЗ с символикой нацпроекта задействованы на двух муниципальных автобусных маршрутах.
Новые экологичные автобусы ЛиАЗ приступили к перевозкам тольяттинцев
Автобусы на газомоторном топливе вышли на линии. Новые ЛиАЗ с символикой нацпроекта задействованы на двух муниципальных автобусных маршрутах. Новости Тольятти
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