Музей Эльдара Рязанова: Лекция «Легенды мирового кино: «Большой вальс»

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Лекция «Легенды мирового кино: «Большой вальс» (1938, реж. Ж. Дювивье)».

21 ноября, суббота, 16:00.

Музей Эльдара Рязанова (Фрунзе, 120).

Впервые фильм «Большой вальс» советский зритель увидел в 1940 году.

Многие деятели искусств, такие как Эльдар Рязанов, Людмила Гурченко, Евгений Моргунов, увидев фильм Жюльена Дювивье в детстве, навсегда его полюбили.

Впечатление он произвел и на Сталина, который распорядился назвать парад побежденных немцев в Москве — операция «Большой вальс». Критики прошлого и современности с разной долей одобрения и осуждения оценивают картину, не прекращая споры о том, можно ли акт рождения музыки и творческий процесс в целом показать за 107 минут работы кинопленки.

Лекцию читает Юлия Богатырева — культуролог, главный хранитель фондов музея Эльдара Рязанова.

В 17:00, после лекции, в сквере имени Э. Рязанова пройдет показ фильма «Большой вальс» (1938, реж. Ж. Дювивье).

Стоимость — 100 руб. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16, передает пресс-служба музея Эльдара Рязанова.