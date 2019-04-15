Мультимедийный парк "Россия - Моя история" в Самаре запускает патриотическую акцию #НАШИГЕРОИ

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Присылайте нам фото тех, кто так дорог - кадры с фронта, фотокарточки времен Великой Отечественной войны.Мы разместим их в социальных сетях на страницах Исторического парка и на большом экране в экспозиции мультимедийного комплекса!Фотоальбом #НАШИГЕРОИ будет транслироваться в Историческом парке весь май!Друзья, ждем ваших писем с фотографиями по адресу history-park.samara@yandex.ru, передает пресс-служба парка.