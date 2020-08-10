Мотострелки ЦВО приступили к перемещению на полигон «Донгуз» в ходе учения общевойсковых армии ЦВО

Военнослужащие мотострелкового соединения 2–ой гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Самарской области, приступили к комбинированному маршу на полигон «Донгуз» в Оренбургской области для участия в крупнейшем учении общевойсковых армии военного округа. Мотострелки преодолеют более 500 км на танках Т-72Б3, бронетранспортёрах БТР-82А, Уазах Пикап.
Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий с участием более 12 тыс. тысяч военнослужащих и 3-х тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.
В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10», «Элерон», передает пресс-служба ЦВО.
Фото из открытых источников
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