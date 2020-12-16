Москвичам повысят пенсии

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С 1 января размер пенсий жителей столицы превысит 20 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

"Минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц", — уточнил он.

Таким образом, пенсии проиндексируют на 3,7 процента. В прошлый раз московский социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров повышали в сентябре 2019-го: с 17,5 тысячи до 19,5 тысячи рублей.

Кроме того, с 2021 года увеличат размер детских пособий и социальных выплат старшему поколению.

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко