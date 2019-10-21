Москвич заложил более более одного килограмма мефедрона в тольяттинском лесу

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Оперативники задержали подозреваемого, который приехал в Тольятти, и в лесопарковой зоне сделал «закладку». В присутствии понятых полицейские изъяли полиэтиленовый пакет с наркотическими средствами - мефедрон. Общая масса составила более одного килограмма, что относиться к особо крупному размеру.Как установили оперативники злоумышленник посредством сети Интернет приобретал партии наркотиков и через тайники-закладки реализовывал мелкими дозами.Теперь в отношении водителя одной из таксомоторных компаний избрана мера пресечения в виде ареста.В настоящее время возбуждено и расследуются уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Сотрудники полиции выясняют каналы поставки наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области