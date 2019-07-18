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Новости /  Общество /  Социум  

Москва заняла третье место в мире по численности миллиардеров

18 июля 2019 17:10
145
В столице России сейчас живет 71 человек с состоянием $1 млрд и выше, что больше, чем в Лос-Анджелесе, Токио и Париже вместе взятых.
Москва занимает третье место в мире по числу проживающих в ней долларовых миллиардеров, следует из рейтинга, подготовленного британской компанией Savills на основе данных Forbes, передает РБК. Из рейтинга следует, что в столице России проживает 71 человек с состоянием $1 млрд и выше, больше их только в Гонконге (79) и Нью-Йорке (85).

В десятку наиболее населенных миллиардерами городов мира также входят Пекин (61), Лондон (55), Шанхай (45), Сан-Франциско (42), Шэньчжэнь (39), Сеул (38) и Мумбаи (37). Таким образом, почти половину топ-10 с учетом Гонконга составляют города Китая.

В отчете Savills отмечается, что Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь все больше привлекают миллиардеров в связи с ростом значения этих городов в качестве деловых и промышленных центров.

Западная Европа в топ-10 городов, где живут миллиардеры, представлена только Лондоном. В столицах остальных европейских стран миллиардеров гораздо меньше. Например, в Париже их 19, в Мадриде — 15, а в Берлине — только семь.

Осенью 2018 года специализирующаяся на анализе глобального благосостояния компания Wealth-X сообщила, что в мировом рейтинге городов по числу богачей с состоянием более $1 млн Москва поднялась на 25-е место. За год до этого город занимал 30-е место из 32. За год количество миллионеров в российской столице выросло на 19,4%, с 1110 до 1325 человек.


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Комментарии



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