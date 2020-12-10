Мошенники обманули россиянина по новой схеме на 900 тысяч рублей

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Из-за новых уловок мошенников житель Читы лишился 900 тысяч рублей, передает Лайф. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю.

Сначала 43-летнему мужчине позвонила девушка, представилась сотрудником банка и заявила, что на него пытаются оформить кредит. Однако читинец отказался выполнять ряд её требований и обратился в банк, где ему подтвердили, что звонили ему мошенники.

Следующий звонок поступил, когда мужчина ещё находился в банке. На этот раз ему представились сотрудниками полиции и сообщили, что сейчас проводится специальная операция по задержанию мошенников и "он им мешает". Чтобы операция не прервалась, звонивший, угрожая уголовной ответственностью, потребовал от пострадавшего выполнить все указания сотрудника банка.

После этого ему позвонила "представитель финансовой организации" и сказала оформить онлайн-кредит на сумму 900 тысяч рублей, снять наличные и перевести на указанные ею счета. Мужчина сделал это, после чего телефон девушки стал недоступен.

В правоохранительных органах установили, что злоумышленники использовали IP-телефонию, а звонки поступали из нескольких регионов страны. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В полиции ещё раз напомнили, что с подобными "просьбами о помощи" обращаются мошенники и выполнять их требования не следует.

Фото из открытых источников