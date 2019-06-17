Мошенник вернул семье Алибасова часть 800-тысячного вознаграждения за фальшивого кота Чучу
17 июня 2019 22:50
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По его словам, мужчина извинился за обман и объяснил, что ему очень нужны были деньги. Он отдал 550 тысяч рублей из вознаграждения в 800 тысяч, а остальное обещал вернуть позже, так как уже потратил средства. Аферист узнал из СМИ о награде за пропавшего кота породы сфинкс по кличке Чуча и решил воспользоваться этим, выдав за Чучу кота своих родственников Осириса. Скрыть свою хитроумную комбинацию мужчине не удалось: владельцы Осириса, услышав новости о Чуче, поняли, куда делся их питомец.
- Бари Алибасова выписали из больницы и отвезли в "секретное" место
"К тому же соседи по даче видели, как мужчина с их котом садился в машину. Они потребовали, чтобы он вернул питомца, в противном случае пригрозив сдать его полиции", - рассказал Горжанкин. Теперь же с возвращением Осириса хозяевам возникли проблемы: его взяла на передержку фанатка группы "На-На", но теперь отказывается возвращать животное и не выходит на связь. Провести с ней переговоры взялся солист "На-На" Владимир Политов.
Настоящий Чуча нашелся 14 июня в школе центра кунг-фу в Столовом переулке Москвы, его вернули семье Алибасова безвозмездно. Сам продюсер, души не чающий в своем сфинксе, пока не знает о перипетиях с любимцем. По словам Горжанкина, за время скитаний кота группе "На-На" поступил шквал предложений о съемках Чучи в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.
"Интерес проявили не только компании, которые производят корма и аксессуары для кошек, но и парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения", - поведал пиар-директор Алибасова. С большинством рекламодателей было достигнуто принципиальное согласие, исключением стала реклама средств против облысения у мужчин. "Мы решили пощадить любимца Бари Каримовича, а также многих мужчин, которые не считают лысину недостатком", - объяснил причины отказа Горжанкин. Впрочем, окончательное решение - за хозяином.
Фото: newsru.com
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