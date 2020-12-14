Морозы не спешат покидать Самарскую область

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Сегодня, 14 декабря, в Самарской области будет малооблачно, без существенных осадков. Местами образуются изморозь и гололедица. Ветер юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха опустится до -14 °C.



Во вторник, 15 декабря, синоптики обещают от -12 до -7 °C, ночью местами до -26 градусов, сообщает Приволжское УГМС.



В среду, 16 декабря, погода сохранится примерно такой же, снега не прогнозируют. Температура воздуха днем составит -11 °C, в ночное время суток - местами до -23. Специалисты обещают гололедицу, а также юго-восточный ветер - с той же скоростью, что и днём ранее.