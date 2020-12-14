Морозы не спешат покидать Самарскую область

Сегодня, 14 декабря, в Самарской области будет малооблачно, без существенных осадков. Местами образуются изморозь и гололедица. Ветер юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха опустится до -14 °C.
Во вторник, 15 декабря, синоптики обещают от -12 до -7 °C, ночью местами до -26 градусов, сообщает Приволжское УГМС.
В среду, 16 декабря, погода сохранится примерно такой же, снега не прогнозируют. Температура воздуха днем составит -11 °C, в ночное время суток - местами до -23. Специалисты обещают гололедицу, а также юго-восточный ветер - с той же скоростью, что и днём ранее.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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