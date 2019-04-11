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Новости /  Общество /  Социум  

Монумент ракетному двигателю НК-33 появился в Самаре

11 апреля 2019 22:31
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Монумент, установленный в Управленческом – это не копия, а тот самый настоящий двигатель, разработанный великим конструктором Кузнецовым и собранный сотрудниками самарского завода.
В четверг, 11 апреля, в Самарской области проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню космонавтики. В сквере около дворца культуры «Чайка» в Самаре состоялось открытие монумента «Ракетный двигатель НК-33». Участие в церемонии приняли Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Владимир Купцов, генеральный директор «Объединенной двигателестроительной корпорации» Александр Артюхов, а также коллектив и ветераны завода, жители города.

Разработка двигателя НК-33 началась в далеком 1959 году. Тогда главный советский конструктор космических аппаратов Сергей Павлович Королев поставил Николаю Дмитриевичу Кузнецову задачу – создать жидкостный ракетный двигатель для четырех ступеней новой ракеты, которая должна была отправиться на Луну. Первые образцы были готовы к 1967 году.

«Был создан целый испытательный комплекс, который держался в строжайшем секрете – под грифом особой важности. Скрывалось и название: версия для прикрытия – химзавод. Сейчас эта площадка называется обособленное предприятие «Винтай», – впервые поделился своими воспоминаниями заместитель главного конструктора двигателя НК-33 ПАО «Кузнецов» Игорь Синотин.

После испытаний и доработок, получились уникальные по своей конструкции агрегаты. Серьезное преимущество НК-33 перед конкурентами – высокая удельная тяга и огромный ресурс. Но в начале 70-х, лунная программа страны была свернута, поскольку первыми на спутник Земли высадились астронавты США. Поступил приказ от Совета обороны СССР на уничтожение всей документации и уже изготовленных двигателей. Но Николаю Кузнецову удалось их спасти и «законсервировать».

В 90-е годы двигатель НК-33 был представлен на одной из выставок в Москве, где вызвал колоссальный интерес отечественных и зарубежных партнеров. В 2013 году двигатели НК-33 трижды использовалась при запуске новый ракеты «Союз-2-1в». В августе 2014 года на площадке в поселке Винтай специалисты самарского ПАО «Кузнецов» успешно провели новые испытания НК-33.

В настоящее время данная модель после расконсервации и модернизации используется в программе обеспечения стартов новой российской ракеты легкого класса «Союз-2-1в». В 2015-2018 годах состоялось 4 успешных пуска, в 2019 году запланирован еще один.

Монумент, установленный в Управленческом – это не копия, а тот самый настоящий двигатель, разработанный великим конструктором Кузнецовым и собранный сотрудниками самарского завода. По мнению Губернатора, сегодняшнее событие – это «свидетельство восстановления справедливости».

«Мы не просто установили монумент двигателю, а отдали дань уважения конструкторскому гению, гениальной мысли людей, которые создавали двигатель, обеспечив будущее нашей страны и всей планеты. Это позволило сделать, казалось бы, невозможное – шаг в космос, – отметил Дмитрий Азаров. – Я горжусь тем, что наш город считается космической столицей России, и вклад двигателестроителей в это высокое звание крайне велик. Мы установили монумент героическому труду тысяч работников предприятий ракетно-космической отрасли и, конечно же, легендарному ПАО «Кузнецов».

Благодаря поддержке федерального и регионального Правительства предприятие обеспечено космическими заказами до 2027 года. «Сегодня названное в честь легендарного конструктора предприятие выполняет производственные программы государственной важности, ведет перспективные разработки в области двигателестроения, – отметил генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов. – Этот монумент – дань уважения созданной Николаем Дмитриевичем Кузнецовым конструкторской школе, разработавшей уникальный двигатель НК-33, который и в XXI веке успешно обеспечивает запуски ракет-носителей».

Поздравляя работников ПАО «Кузнецов» с Днем космонавтики, Губернатор Самарской области напомнил о задачах, которые стоят перед всей отраслью и заводом в частности. «Ракетно-космическая отрасль Самарской области сегодня обладает колоссальным потенциалом. Мы является лидерами в стране. Но сегодня есть и новые вызовы. Мы видим, что конкуренция в этой сфере только возрастает. Развитие технологий идет опережающими темпами. Сегодня нам надо серьезно постараться для того, чтобы не утратить эти лидерские позиции», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Планы, которые сегодня стоят перед ведущими предприятиями ракетно-космической отрасли, имеют стратегическое значение для страны. Одна из главных задач ПАО «Кузнецов» – возобновить выпуск двигателей НК-32 второй серии для стратегического бомбардировщика Ту-160М2. В ближайшие годы двигатель станет основным в номенклатуре новых изделий предприятия.

Напомним также, что с 2018 года в стадии реализации находится 13 инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения завода. Объем инвестиций составит около 10 млрд рублей. «Очень серьезные задачи ставит перед нашими предприятиями страна, Президент России. Я надеюсь, что мы добьемся результатов. Залогом тому являются достижения, которые достигнуты ветеранами отрасли в предыдущие годы. Я уверен, что мы будем ровняться на их труд и сплоченность в достижении результата. Только тогда мы сделаем новые очень важные шаги в развитии ракетно-космической отрасли, двигателестроении, развитии космоса, а значит, и в развитии нашего региона и всей страны», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В преддверии Дня космонавтики заслуженным работникам – уже в рамках праздничного концерта – Губернатор Самарской области лучшим сотрудникам предприятия вручил награды за особые успехи и заслуги в двигателестроении, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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