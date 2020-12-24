Молодых мам Самарской области приглашают в первый российский международный кинопроект голливудского уровня

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На днях стартовал очередной кастинг во второй полуфинал для участия в пятом юбилейном международном конкурсе "Улыбка Вселенная 2021", финал которого пройдет в феврале/марте 2021 года в Москве или в онлайн-формате (в зависимости от ситуации с ковидными ограничениями).

К участию в конкурсе приглашаются мамы Самарской области в возрасте от 23 до 45 лет, имеющие не менее одного ребенка. Семейное положение не имеет значения, но преимущество отдается замужним красавицам.

Анкету можно заполнить на сайте проекта http://www.smileuniverse.info/ ru/

Победительница получит корону, а также возможность принять участие в съемках (в массовке, групповке или эпизоде) первой части первого масштабного международного кинопроекта голливудского уровня в истории российского кинематографа "Небоскреб на необитаемом острове" (жанр: драма, триллер, фантастика, постапокалиптика). Кинопроект рассчитан на 7-10 лет, общий бюджет кинопроекта более 100 млн долл. В настоящее время проходят кастинги актеров на главные роли, переговоры с инвесторами, фондами и спонсорами. Фильм планируется снять на английском языке. Съемки кинопроекта запланированы в нескольких странах: Россия, США, Мадагаскар, Фиджи, Филиппины, Сингапур, Антарктида.

Подробнее о кинопроекте можно прочитать на сайте в международной базе данных кинематографистов IMDb:

Первая часть https://www.imdb.com/title/ tt13294590

Вторая часть https://www.imdb.com/title/ tt13296710

Третья часть https://www.imdb.com/title/ tt13297818

В групповке первой части кинопроекта также примут участие победительницы предыдущих сезонов конкурса: Елена Станиславская (Россия, Тюмень), "Улыбка Вселенная 2019" и действующая обладательница титула "Улыбка Вселенная 2020" Анастасия Косенко (Россия, Севастополь). Анкета Анастасии http://www.smileuniverse.info/ ru/participate/2020/ anastasiakosenko/

Продюсером и режиссером кинопроекта "Небоскреб на необитаемом острове" выступит начинающий режиссер, президент кинофестиваля "LKIFF", а также основатель и продюсер конкурса "Улыбка Вселенная" Леонид Хромов.