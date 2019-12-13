Молодых драматургов СО приглашают к участию во Всероссийском проекте «Цех драматургов»
13 декабря 2019 15:19
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Главной целью проекта является поиск и обучение молодых, талантливых авторов для профессиональной работы с большими репертуарными театрами.
В рамках данного проекта проходит одноименный открытый драматический конкурс, участие в котором могут принять российские авторы не старше 40 лет.
На конкурс предоставляются оригинальные пьесы (не инсценировки), написанные на русском языке, нигде до этого не ставившиеся. Кроме того, принимаются заявки на написание пьесы (краткое содержание с развитием сюжета и описанием героев), а также идеи пьес с развернутым описанием. Заявки принимаются до 1 февраля 2020 года на электронную почту konkurs@civitas-drama.ru.
По итогам конкурса жюри отберет лучших авторов. Они получат возможность пройти бесплатное обучение на очных и заочных семинарах, которые будут вести драматурги Ольга Михайлова и Елена Исаева.
Результаты конкурса будут опубликованы 1 марта 2020 года на официальном сайте конкурса и на сайте МХАТ имени М. Горького. Лучшие пьесы покажут на мини-фестивале во МХАТ им. М. Горького в сентябре 2020 года в рамках театрализованной читки.
Трем авторам лучших пьес по результатам конкурса будут вручены гранты в размере 800 000 рублей каждому на постановку спектакля в московских или региональных театрах.
С положением о конкурсе можно ознакомиться в приложении.
Дополнительная информация размещена на сайте, передает пресс-служба горадминистрации.
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