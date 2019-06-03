Молодые жители Самарской области могут стать участниками молодежного форума «Территория смыслов»
3 июня 2019 14:52
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образовательный форум «Территория смыслов». Более 100 молодых жителей региона смогут стать участниками форума.
На форуме для участников проведут тренд-сессии, мастер-классы по совершенствованию профессиональных и личностных компетенций, нетворкинг-сессии,
лекции, тренинги. Пройдут встречи с известными людьми, в рамках проекта «Диалог на равных».
Принять участие в «Территории смыслов» могут молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Для этого необходимо подать заявку на участие на портале АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/event/23853) и пройти отбор.
На форуме пройдет 6 смен. С 5 по 11 июля –смена «Россия – страна возможностей». На ней ждут победителей конкурсов президентских грантов и конкурсов Росмолодежи, участников проектов платформы «Россия – страна возможностей», форумов и проектов Росмолодежи, специалистов региональных органов исполнительной власти.
Вторая смена «Экосреда – образование» пройдет с 13 по 19 июля. Участниками смены станут HR-специалисты и студенты по этому профилю, педагоги образовательных организаций, председатели профсоюзных организаций, студенческих советов и национальной лиги студенческих клубов, специалисты по работе с молодежью вузов и ссузов, психологи, тьютеры, управленцы и активисты РДШ, молодые специалисты по профилактике правонарушений.
С 21 по 28 июля состоится смена «Экосреда – волонтёры». Она предназначается для участников и победителей всероссийского конкурса «Добровольцы России», волонтёров добровольческих организаций: Ассоциация волонтёрских центров, «Волонтёры Победы», «Волонтёры – Медики», а также гражданских активистов.
«Экосреда – политики» - с 29 июля по 4 августа. Там соберутся молодые депутаты, представители молодежных крыльев политических партий, молодые ученые и студенты по направлениям юриспруденция, социология и политология.
Участниками пятой смены «Экосреда – ИТ», которая пройдет с 6 по 12 августа, станут ИТ-специалисты и студенты, киберспортсмены, геймеры и создатели игр, блогеры, молодые журналисты, PR и SMM- специалисты.
Шестая смена «Экосреда – экология» пройдет с 14 по 20 августа. Молодые экологи, предприниматели, реализующие эко-проекты, представители экологических организаций обсудят важные вопросы, связанные с экологий и природопользованием, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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3 июня 2019 15:45
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3 июня 2019 12:51
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3 июня 2019 12:44
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