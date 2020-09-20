Молодые самарцы, отучившиеся в московских вузах, смогут пройти производственную практику на предприятиях области

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Заместитель председателя правительства Александр Фетисов провел совещание по подготовке соглашения о сотрудничестве с московскими вузами по организации производственной практики для студентов.

В обсуждении темы развития кадрового потенциала губернии приняли участие вице-губернатор – руководитель департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Андрей Когтев, представители Министерства науки и высшего образования РФ, ведущих предприятий губернии и столичных вузов.

О молодежи как главном действующем лице по реализации планов и проектов развития России и укрепления гражданского общества не раз говорил Президент России Владимир Путин.

«Это наиболее динамичная и в то же время наиболее уязвимая часть общества. С одной стороны, она способна на многое. Может сделать страну по-настоящему успешной и конкурентоспособной, но требует поддержки, поощрения, создания здоровой жизненной среды и надежных социальных гарантий… Необходимо снять все барьеры для роста, карьерного продвижения молодежи в бизнесе, системе госуправления, в науке, предоставить ей широкие возможности для личностной и профессиональной самореализации», — подчеркивал Президент.

Развитие кадрового потенциала региона – это приоритетное направление работы регионального Правительства. Задача, поставленная Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, — обеспечить работодателей губернии подготовленными и компетентными кадрами.

В Самарской области эта работа ведется постоянно: в регионе действует много кадровых проектов и программ поддержки молодежи.

Важно, чтобы и студенты — самарцы, которые получают образование в вузах других субъектов РФ, имели возможность пройти производственную практику в родном регионе, а впоследствии и остаться работать на предприятиях малой родины. Первые контакты были налажены с московскими университетами в 2019 году. В этом году работа расширяется. В частности, планируется подписание соглашения о сотрудничестве с Министерством науки и высшего образования РФ и ведущими вузами России, а также личная встреча Дмитрия Азарова с самарцами-студентами московских университетов.

«Для нас очень важно, чтобы те практики, которые уже сложились, перевести в системную работу не только со столичными, но и другими вузами, где учатся молодые люди — выходцы из Самарской области. Нам бы хотелось, чтобы те знания, потенциал, который в них заложен и усилен вузами, был востребован на родной для них земле», — подчеркнул Александр Фетисов.

Тесное взаимодействие будет выгодно всем. Предприятия получают квалифицированного сотрудника, вуз обеспечивает востребованность выпускников, а студент получает рабочее место.

В деятельность по закреплению в регионе молодых специалистов — выпускников вузов активно включились представительство Самарской области в Москве и самарское землячество. Они организовывают и проводят встречи и различные мероприятия со студентами, рассказывают о возможностях самореализации на родной земле.

Перспективы для молодежи действительно широкие. Свою карьеру можно построить на АВТОВАЗе и в Сбербанке, структурах Газпрома и Роснефти, талантливая молодежь нужна в РКЦ «Прогресс» и на ПАО «Кузнецов», КуйбышевАзоте и Тяжмаше.

В губернии успешно действует программа поддержки молодых специалистов, завершивших обучение по востребованным рабочим и техническим профессиям. Это единовременные выплаты в течение трех лет, компенсации затрат за обучение, научную деятельность или найм жилья. В настоящее время поддержка осуществляется по 69 востребованным профессиям (специальностям).

На повышение закрепляемости молодых специалистов на предприятиях направлена также и компенсация затрат работодателей по организации наставничества. Перечень профессий, за организацию наставничества по которым возможно получение субсидии, включает 125 позиций.

По инициативе главы региона Дмитрия Азарова в Самарской области был учрежден Почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничество». Этим знаком награждаются высококвалифицированные работники различных сфер экономики за личные заслуги в данной сфере.

Как отметила министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина, хотя доля высококвалифицированных специалистов в области (34,3%) превышает показатель по стране, востребованность на рынке труда специалистов с высшим инженерно-техническим образованием растет. Отраслям нужны программисты, технологи, инженеры производственных процессов, выпускники нефтехимических и строительных вузов. Если в начале года вакансий для технических специалистов было 5272, то сейчас, даже несмотря на пандемию коронавируса, уже нужны 5700 таких сотрудников.

Чтобы привлечь на территорию молодых специалистов, регион участвует и в федеральных кадровых проектах, которые реализует минобрнауки. В этом году ведомство запускает два «пилота». Один направлен на содействие занятости выпускников на научно-исследовательских позициях в вузах и научных организациях. Второй связан с наставничеством студентов и выпускников для реализации идей талантливых детей и школьников. В проекты включились Самарский университет, СамГТУ и ПГУТИ.

Опытом работы по профориентации со студентами на встрече поделились руководители НИТУ «МИСиС» и МГТУ «СТАНКИН». В частности, директор центра карьеры Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Наталья Максимова рассказала, что очень востребованы у студентов экскурсии на предприятия, практика решения кейсов, предоставленных компаниями. Причем есть примеры, когда студенты устраиваются сразу на руководящие позиции, имея успешный опыт решения кейсов. На электронных площадках вуз собирает компании, которые размещают свои вакансии, а студенты – свои резюме. Центр карьеры вуза помогает студентам грамотно представить свои достижения, организует вебинары с представителями компаний-работодателей, это помогает ребятам сориентироваться на рынке труда.

О кадровых приоритетах, а также вариантах стажировок и производственных практик рассказали крупнейшие работодатели области. Все они выразили готовность к сотрудничеству в сфере подготовки молодых кадров. Соглашение о взаимодействии планируется подписать в этом году, передает пресс-служба облправительства.

Фото: соцсеети