Молодые профессионалы Самарской области в десятке сильнейших

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В Москве прошла церемония закрытия финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Первенство проходило с 6 по 21 сентября 2020 года по всей стране в дистанционно-очном формате по 130 компетенциям (для юниоров – по 71). Самарскую область представляли 65 специалистов в 42 компетенциях основной возрастной категории, по 13 соревновались юниоры. Они боролись за медали на площадках, которые были специально оборудованы в образовательных учреждениях региона.

«Впервые на базе наших колледжей и техникумов проходил финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Это почетно, но и очень ответственно. Была проведена колоссальная работа по подготовке образовательных организаций. Их материально-техническая база должна была полностью соответствовать требованиям Союза WorldSkills, — подчеркивает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Решением Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова 2019 был объявлен годом среднего профессионального образования. И это не громкие слова, а вполне конкретные дела. Мы обновили учебную, спортивную, социальную инфраструктура техникумов и колледжей. Из областного бюджета на эти цели было выделено свыше 290 млн.руб. Работа в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Образование». В двух техникумах региона будут созданы 10 мастерских. А это значит, что подготовку молодых профессионалов мы выведем на качественно новый уровень».

Каждый год молодые профессионалы Самарской области улучшают свои результаты на национальных чемпионатах WorldSkills Russia. Так, если в 2019 году представители нашего региона в медальном зачете заняли 12 место, то в 2020 – вырвались в десятку сильнейших, завоевав 31 медаль (2 золотые, 2 серебряные, 7 бронзовые, 20 за профессионализм (совершенство).

«Перед стартом соревнований я почти не волнуюсь - сказывается спортивное прошлое. Я хотела успешно представить родной колледж, Тольятти и Самарскую область сначала в отборочных соревнованиях, а затем и финале», - признается выпускница Тольяттинского социально-педагогического колледжа по специальности «Физическая культура», мастер спорта по спортивной акробатике, чемпионка мира и Европы по степ-аэробике среди юниоров София Лариошкина.

И ей это удалось. Все «золото» в компетенции "Физическая культура, спорт и фитнес" забрали представители Самарской области. Чествование призеров и победителей VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоится 2 октября в рамках торжественных мероприятий приуроченных к 80-летию системы профессионально-технического образования, передает пресс-служба облправительства.

Фото: worldskills.ru