Молодые профессионалы Самарской области продолжают участие в отборочных соревнованиях чемпионата WorldSkills Russia

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Федеральный проект "Молодые профессионалы"- это часть нацпроекта "Образование", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Самарская область активно участвует в движении WorldSkills Russia. В прошлом году на национальном чемпионате «Молодые профессионалы» представители региона завоевали 12 медалей, что больше в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.В этом году в отборочных соревнованиях Самарская область представлена в 18 компетенциях основной возрастной категории и в 4 компетенциях на площадки выйдут юниоры (школьники).7 августа 2020 года на базе Тольяттинского социально-педагогического колледжа (г. Тольятти, ул.Ленинградская, 28) пройдут отборочные соревнования по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», в которой Самарская область выступает регионом–соорганизатором.Кроме того, в этот день на базе Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна состоится открытая тренировка для участников отборочных соревнований по компетенции «Парикмахерское искусство». Сами состязания запланированы на 9 августа.Напомним, что отборочные соревнования стартовали 1 августа. Уже прошли отборочные по компетенциям: «Поварское дело», «Сварочные технологии», «Предпринимательство» и др.Поддержать сборную команду Самарской области хештегом #WSRFAN_63 можно в группах социальных сетей регионального координационного центра Ворлдскиллс Россия https://vk.com/samarawsr и Всероссийского клуба болельщиков Финала VIII Национального Чемпионата «WorldSkills Russia» https://vk.com/fanclubwsr2020, передает пресс-служба облправительства.