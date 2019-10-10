Молодежным организациям СО представят спектакль «Аленький цветочек» - победитель регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»
10 октября 2019 18:13
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11 октября 2019 года в 16.00 в Самарском доме молодежи (Самара, проспект Ленина, 3) состоится предпоказ спектакля-победителя регионального тура фестиваля «Театральное Приволжье» для представителей молодежных организаций Самарской области. Прийти и посмотреть постановку приглашаются все желающие.
Победителем регионального этапа окружного фестиваля «Театральное Приволжье» стала постановка «Аленький цветочек» 2-го актерского курса Самарского государственного института культуры. Теперь спектакль самарских студентов увидят зрители всех регионов Приволжского федерального округа.
Фестиваль «Театральное Приволжье» реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в объявленный Президентом России Год театра.
Так же, как и 13 других студенческих театральных постановок из регионов ПФО. «Аленький цветочек» принимает участие в конкурсе на звание победителя уникального фестиваля «Театральное Приволжье».
После того, как на телеэкранах завершится трансляция всех спектаклей откроется голосование за лучший из них. Зрители смогут отдать свой голос за наиболее понравившийся проект, отправив смс на многоканальный номер. При этом по условиям конкурса голосовать можно только за спектакли из других регионов.
Чтобы поддержать студентов Самарского государственного института культуры, задействованных в постановке «Аленького цветочка», актив творческой молодежи региона соберется в Самарском доме молодежи для совместного просмотра видеоверсии спектакля. Планируется, что на мероприятии ребята обсудят молодежную постановку сказки и поговорят о развитии театрального искусства. Известно, что в Самаре уже сформировалась группа поддержки из поклонников творчества молодых актеров спектакля.
Спектакль «Аленький цветочек» — это история о добром, великодушном сердце и чистой, благородной душе. История героини сказки Сергея Аксакова, рассказанной ему в детстве
ключницей Пелагеей, знакома многим. Сказку «Аленький цветочек» Сергей Тимофеевич посвятил внучке Оленьке, дочери самарского губернатора Григория Сергеевича Аксакова. В главных ролях: Александр Бригаднов (Купец); Анжелика Марфина (Старшая дочь); Марина Лукина (Средняя дочь); Виктория Мамаева (Младшая дочь); Антон Черенков (Королевич). Необходимо отметить, что видеоверсию спектакля можно будет увидеть 12 октября в 9.00 на телеканале «Губерния», передает пресс-служба облправительства.
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Молодежным организациям СО представят спектакль «Аленький цветочек» - победитель регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»