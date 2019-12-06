Молодежным активистам СО рассказали о визуальном контроле качества автомобильных дорог

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В октябре текущего года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в течение трех часов обсуждал с представителями молодежных организацией вопросы поддержки и популяризации в Самарской области национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным.Представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области и молодежного правительства региона выступили с инициативой о создании группы общественных котролеров нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из числа молодых активистов, возраст которых не превышает 25-ти лет.В ноябре 2019 года состоялась первая организационная встреча молодежи с министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иваном Пивкиным, на которой глава областного минтранса ответил на все интересующие участников встречи вопросы.«Общественный контроль — одно из условий реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До начала дорожного сезона 2020 года мы надеемся сформировать группу молодежных активистов, которые будут обладать достаточными знаниями, чтобы стать нам хорошими помощниками при визуальном контроле качества и сроков работ по нацпроекту», — подчеркнул министр Иван Пивкин.В рамках первого обучающего семинара, прошедшего 5 декабря, были подняты вопросы визуального и лабораторного контроля качества автомобильных дорог, взаимоотношений между органами власти и общественностью, информирования населения о проводимых работах. Также участники семинара поделились своим мнением о том, какими качествами должен обладать общественный контролер.«Общественный контролёр за качеством ремонта автомобильных дорог должен быть достаточно жёстким, умным, внимательным человеком. И, конечно, нужно обладать определёнными знаниями в этой области. Поэтому мы и пришли учиться», — говорит участница региональной команды «Молодежка ОНФ» по Самарской области, член резервного состава молодёжного Правительства Самарской области Кристина Вожгунова.«Для осуществления общественного контроля в первую очередь важна непредвзятость. Необходимо уметь абстрагироваться от субъективных взглядов и мнений на какие-то вопросы», — почеркнул председатель комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Молодежного парламента при Думе г.о. Тольятти Валерий Афанасов.Следующая обучающая встреча с молодежью запланирована в январе 2020 года, передает пресс-служба облправительства.