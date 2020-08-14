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Молодежный форум ПФО «iВолга» вновь выйдет в прямой эфир

14 августа 2020 17:24
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Чтобы встретиться с потенциальными резидентами и зрителями Форума.
17 августа Молодежный форум ПФО «iВолга» вновь выйдет в прямой эфир, чтобы встретиться с потенциальными резидентами и зрителями Форума.

В 15:30 17 августа координатор рейтинговой программы Форума Юлия Чигарева в прямом эфире расскажет о системе мотивации резидентов. Зрители эфира узнают, как резиденты смогут заработать баллы и что можно будет приобрести в Магазине подарков Форума.

Также будет представлена информация о специальных призах для лидеров рейтинга. И, конечно, будут озвучены сроки и организационные особенности рейтинговой программы.

Рейтинг будет учитывать участие и активность резидентов в рамках образовательной и культурно-досуговой программ Форума, а также
выполнение дополнительных заданий. В период проведения Форума рейтинг будет влиять на доступ к премиальному контенту, получение поощрений. В качестве призов для лидеров рейтингов Форума запланированы Apple MacBook Air 13, iPhonе SE, а также нематериальные поощрения (стажировки в профильных структурах и другие).

Присоединиться к просмотру прямого эфира можно будет 17 августа в 15:30 в официальной группе ВКонтакте Молодежного форума ПФО
«iВолга»: vk.com/ivolgaforum2020

Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» проходит под патронатом полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организатором Форума является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, передает пресс-центр Молодежного форума ПФО «iВолга». 
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Комментарии


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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
13 августа 2020  15:14
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» создал приставку для механических инвалидных колясок
Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.  Новости Тольятти
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13 августа 2020  12:21
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
 За четверть века в этом дворце свои отношения зарегистрировали более 55 тысяч пар – причем не только жители России, но и даже других стран.  Новости Тольятти
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11 августа 2020  20:17
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.
За первое полугодие 2020 года выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 2,5 млрд рублей
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.  Новости Тольятти
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