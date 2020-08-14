17 августа Молодежный форум ПФО «iВолга» вновь выйдет в прямой эфир, чтобы встретиться с потенциальными резидентами и зрителями Форума.
В 15:30 17 августа координатор рейтинговой программы Форума Юлия Чигарева в прямом эфире расскажет о системе мотивации резидентов. Зрители эфира узнают, как резиденты смогут заработать баллы и что можно будет приобрести в Магазине подарков Форума.
Также будет представлена информация о специальных призах для лидеров рейтинга. И, конечно, будут озвучены сроки и организационные особенности рейтинговой программы.
Рейтинг будет учитывать участие и активность резидентов в рамках образовательной и культурно-досуговой программ Форума, а также
выполнение дополнительных заданий. В период проведения Форума рейтинг будет влиять на доступ к премиальному контенту, получение поощрений. В качестве призов для лидеров рейтингов Форума запланированы Apple MacBook Air 13, iPhonе SE, а также нематериальные поощрения (стажировки в профильных структурах и другие).
Присоединиться к просмотру прямого эфира можно будет 17 августа в 15:30 в официальной группе ВКонтакте Молодежного форума ПФО
«iВолга»: vk.com/ivolgaforum2020
Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» проходит под патронатом полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организатором Форума является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, передает пресс-центр Молодежного форума ПФО «iВолга».
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