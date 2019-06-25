Молодежное правительство Самарской области встретится первый раз

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В День молодежи 27 июня в 13:30 в молодежном лофте StrelkaHall (ул. Вилоновская, 30) пройдет первая встреча молодежного правительства Самарскойобласти V созыва. На встрече молодежные министры обсудят важные вопросы предстоящей работы.В состав молодежного правительства вошли 20 человек и еще 27 включены в резерв. На встрече будут присутствовать, заместитель министраобразования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи и, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области.Молодежных министров познакомят с деятельностью Правительства, министерств и иных органов исполнительной власти Самарской области. Определят наиболее важные цели работы молодежного правительства, наметят планы. Сергей Бурцев и Наталья Баландина расскажут о важности работы молодежных министров и механизмах взаимодействия с руководителями органов исполнительной власти региона. Обсудят проекты молодежных министров, которые им предстоит реализовать во время своей работы. Для молодых людей проведут нетворкинг-сессию, тренинг на командообразование.Молодежное правительство Самарской области – молодежная совещательная структура. Действует по принципу дублирования – каждый молодежный министрсоответствует тому или иному министерству или ведомству Самарской области. Выбирается сроком на 2 года. По итогам работы члены молодежного правительства могут пройти стажировку в органах исполнительной власти региона и быть включены в кадровый резерв Правительства Самарской области, передает пресс-служба облправительства.