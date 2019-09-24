Молодая и зеленая: кто такая 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг
24 сентября 2019 18:57
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В августе 2018 года 15-летняя шведская школьница Грета Тунберг впервые вышла к зданию парламента, призывая правительство обратить внимание на проблемы, связанные с глобальным потеплением, и выполнить Парижское соглашение о мерах борьбы с ним (среднее повышение температуры на планете должно находиться в пределах 2°C. — РБК). «Я пыталась заставить других присоединиться ко мне, но никому это не было интересно. Тогда я решила сделать это сама», — рассказывала Тунберг в интервью газете Financial Times. Она отказывалась ходить в школу до парламентских выборов, а затем заявила, что будет выходить на протест по пятницам, называя свою акцию «Пятницы ради будущего» (Fridays for future) и призывая всех последовать своему примеру. Вскоре к ней присоединились другие активисты, а школьники в других европейских странах вышли на климатические протесты. Акция «Пятницы ради будущего» превратилась в одноименное движение.
Тунберг родилась в 2003 году. Ее мать — оперная певица Малена Эрнман, участница «Евровидения» от Швеции в 2009 году, отец — актер Сванте Тунберг. У Греты есть младшая сестра Беата. В 2018 году, незадолго до протестов Тунберг, Эрнман выпустила книгу «Сцены из сердца», где рассказала не только подробности своей биографии, но и то, как семья училась жить с диагнозами сестер Тунберг и как они заставили задуматься о состоянии планеты.
У Греты синдром Аспергера (психическое нарушение, характеризующееся трудностями в социальном взаимодействии. — РБК), обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм (неспособность разговаривать в специфических социальных ситуациях), а у ее сестры синдром дефицита внимания и гиперактивности. Сама Тунберг рассказывала, что эти заболевания помогают ей видеть мир по-другому, а селективный мутизм для нее означает, что она высказывается, только «когда считает, что это крайне необходимо, и сейчас — один из таких моментов».
По словам Тунберг, о климатических проблемах она задумалась еще в третьем классе: она не понимала, почему, несмотря на то что проблема заметна, никто не предпринимает достаточных усилий, чтобы бороться с глобальным потеплением. Позднее у девочки, по ее словам, была диагностирована депрессия, она перестала есть, разговаривать и ходить в школу. Все это повлияло на то, что семья перестала есть мясо, летать на самолетах, поменяла машину на электрическую, установила в доме солнечные батареи и покупает одежду только по мере необходимости.
Вскоре после начала забастовки Тунберг бросила школьные занятия и полностью посвятила себя активизму. За несколько месяцев она выступила на конференции TedX, конференции по климату, на форуме в Давосе, перед европарламентом и, наконец, на саммите ООН.
Чтобы не «оставлять углеродный след» на все мероприятия за пределами Швеции Тунберг добирается поездом или, как в случае с самитом ООН, на яхте, предоставленной ей яхтсменом Борисом Херманном. Двухнедельное путешествие в США обошлось в €40 тыс., писали СМИ.
В марте 2019 года Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира. Ее кандидатуру выдвинули депутаты шведской Левой партии и норвежской Социалистической левой партии.
Главный посыл всех выступлений Тунберг состоит в том, что взрослые, не обращающие внимания на климатические изменения, лишают ее будущего. По ее словам, все речи она пишет сама. При этом никаких требований или предложений, кроме необходимости выполнения Парижского соглашения путем сокращения выброса углекислого газа на 15%, движение активистки не выдвигает. Как писала газета Financial Times, ее план — побуждать людей оказывать давление на политиков. «Я не хочу, чтобы вы надеялись на лучшее. Я хочу, чтобы вы паниковали и чувствовали тот страх, который я чувствую ежедневно. А потом начали действовать», — говорила Тунберг на форуме в Давосе.
По информации шведской газеты Svenska Dagbladet, в PR-поддержке Тунберг некоторое время участвовал шведский PR-специалист Ингмар Ренцхог. Используя ее кампанию, он создал собственную экоорганизацию We Don’t Have Time («У нас нет времени»), в которую привлек $2 млн. После того как об этом написали СМИ, Ренцхог удалил любые упоминания экоактивистки со своего сайта и заявил, что давно не оказывает ей поддержку.
О деятельности Тунберг высказывались разные политики. Бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мей заявляла, что приветствует тягу молодежи к активизму, но осудила прогулы школы. Министр экологии Бельгии Жоке Шовигле назвала климатические демонстрации школьников провокациями извне, что привело к скандалу — бельгийские спецслужбы заявили, что не сообщали ничего подобного, после чего Шовигле объявила о своей отставке. Канцлер Германии Ангела Меркель также заявляла, что не верит в то, что школьники «без чьего-либо внешнего воздействия вдруг осознали, что должны принять участие в этом процессе».
В 2019 году вышла книга — сборник речей Тунберг на всевозможных публичных выступлениях No One Is Too Small to Make a Difference («Никто не слишком мал, чтобы что-то изменить»). В Великобритании ее можно купить за £2,99 (около 300 руб.).
Фото: соцсети
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