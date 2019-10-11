Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 12 октября, 01:05
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/10:
USD 64.22
-0.52
EUR 70.73
-0.57
Новости /  Общество /  Социум  

Многодетного отца никто не собирается лишать родительских прав

11 октября 2019 22:13
108
В сети интернет распространилась информация, что Ивана Сидорова собираются лишить родительских прав, так как его дети
9 октября житель села Новотулка Хворостянского района Иван Сидоров был приглашен на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там было рассмотрено представление ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Новотулка» в связи с участившимися пропусками занятий и опозданиями в школу его несовершеннолетних сыновей, передает vkonline.ru.

После этого в сети интернет распространилась информация, что Ивана Сидорова собираются лишить родительских прав, так как его дети "неправильно влияют" на других сельских ребят. Она оказалась недостоверной.

Как следует из ответа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области: "На заседании КДН и ЗП не принималось решение о необходимости обращения в суд с исковым заявлением о лишении родительских прав Сидорова И.Н".

"В настоящее время не рассматривается вопрос об ограничении или лишении Сидорова родительских прав. Он не поднимался ни на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, ни органами опеки. ", — рассказала главный консультант управления организации опеки и попечительства министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Инна Безвесильная.

Начала работать межведомственная комиссия, которая проверяет информацию, опубликованную в СМИ.

Стоит отметить, что это не первая ситуация, когда семья Сидоровых попадает в поле зрения широкой общественности. В частности, когда Иван разводился со своей супругой Алиной, он принял участие в ток-шоу Андрея Малахова, где утверждал, что всех его пятерых детей бывшая жена "нагуляла" и настаивал на проведении генетической экспертизы.

Органы опеки в это время принимали участие в судьбе детей Сидоровых.

"В прошлом году у папы с мамой были сложные взаимоотношения. Они решали свои проблемы, разводились. Поэтому дети находились непродолжительное время в реабилитационном центре для несовершеннолетних. Никто и тогда никого родительских прав лишать не собирался", — пояснила Инна Безвесильная.

После развода мужчина один воспитывает трех мальчиков — младшему 11 лет, старшему 15. Двое других детей остались с его бывшей женой.

Напомним, перед как переехать в Хворостянский район Самарской области семья Сидоровых долгое время жила на Балканах. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
11 октября 2019  22:13
В сети интернет распространилась информация, что Ивана Сидорова собираются лишить родительских прав, так как его дети "неправильно влияют" на других сельских ребят.
Многодетного отца никто не собирается лишать родительских прав
В сети интернет распространилась информация, что Ивана Сидорова собираются лишить родительских прав, так как его дети "неправильно влияют" на других... Социум
107
11 октября 2019  21:11
«Хлебосольная встреча» посвящена тому, каким образом крестьяне хранили продукты питания, как подавали блюда на стол, какую посуду использовали.
В музее Алабина открылась выставка «Хлебосольная встреча», посвященная традиционной гастрономической культуре
«Хлебосольная встреча» посвящена тому, каким образом крестьяне хранили продукты питания, как подавали блюда на стол, какую посуду использовали.  Социум
114
11 октября 2019  17:28
За два года работы Евгения Хохлова в должности главного дирижера труппа театра существенно укрепилась молодыми вокалистами и музыкантами.
Главный дирижер САТОБ Евгений Хохлов назначен художественным руководителем театра
За два года работы Евгения Хохлова в должности главного дирижера труппа театра существенно укрепилась молодыми вокалистами и музыкантами. Социум
158
Весь список

Здравоохранение
11 октября 2019  19:34
Задача этого и следующего года – разработка модели муниципальной программы, которая будет носить рекомендательный характер и будет удобна для внедрении.
В Самаре обсудили разработку муниципальных программ укрепления общественного здоровья
Задача этого и следующего года – разработка модели муниципальной программы, которая будет носить рекомендательный характер и будет удобна для внедрении.  Здравоохранение
148
11 октября 2019  15:31
На базе комплексов офтальмологи больницы Ерошевского проведут осмотр по полису ОМС пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения.
Мобильный комплекс офтальмологов примет пациентов Красноармейского района
На базе комплексов офтальмологи больницы Ерошевского проведут осмотр по  полису ОМС пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения.  Здравоохранение
189
11 октября 2019  14:43
В рамках конференции ведущие специалисты в области колопроктологии из России и стран Европы обсуждают актуальные вопросы современной колопроктологии.
В Самаре проходит «Российский колопроктологический форум»
В рамках конференции ведущие специалисты в области колопроктологии из России и стран Европы обсуждают актуальные вопросы современной колопроктологии.  Здравоохранение
220
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14535
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14467
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14481
Весь список
Туризм
9 октября 2019  13:08
Свадьба на Бали - это здорово!
Свадьба на Бали - это здорово!
 Бали является настоящей жемчужиной Индонезии, остров окутан теплыми водами Индийского океана, имеет богатую тропическую природу и все возможности для... Туризм
45
8 октября 2019  13:28
Из Самары полетит новый чартер в Стамбул
Из Самары полетит новый чартер в Стамбул
Планируется, что рейсы будут происходить дважды в неделю. Туризм
562
7 октября 2019  18:42
Квартиры в новостройках – предложения в Севастополе
 Для тех, кто решил купить квартиру, стоит выбор между вторичным жильем либо квартирами в новостройках. Туризм
49
Весь список
Образование
10 октября 2019  10:35
На пост ректора Самарского университета рекомендован Владимир Богатырев
На пост ректора Самарского университета рекомендован Владимир Богатырев
С января 2019 г. он возглавляет Самарский университет с приставкой "врио". Образование
200
9 октября 2019  15:55
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в будущее».
Школьники региона примут участие в областной Неделе труда и профориентации «Семь шагов к профессии»
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в... Образование
323
9 октября 2019  10:47
Восемь обучающихся СамГТУ стали победителями конкурса на получение стипендий правительства РФ
Восемь обучающихся СамГТУ стали победителями конкурса на получение стипендий правительства РФ
Стипендии они получат за достижения в учебной и научной деятельности. Образование
233
Весь список

Культура
11 октября 2019  12:28
Межнациональное литературно-музыкальное мероприятие Нам Волга-матушка на всех одна!» пройдет в Самаре
Межнациональное литературно-музыкальное мероприятие «Нам Волга-матушка на всех одна!» пройдет в Самаре
Об этом сообщает Дом дружбы народов Самарской области. Культура
249
11 октября 2019  11:46
В Самарской областной библиотеке откроется мексиканская фотовыставка о любви Фриды Кало и Диего Ривера
В Самарской областной библиотеке откроется мексиканская фотовыставка о любви Фриды Кало и Диего Ривера
Всего три дня, с 15 по 18 октября в библиотеке будет работать уникальный проект.  Культура
276
11 октября 2019  10:46
XIX Фестиваль классического балета им. А. Шелест пройдет в Самаре
XIX Фестиваль классического балета им. А. Шелест пройдет в Самаре
Он состоится 18 октября – 31 октября. Культура
252
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15216
Весь список
Мода
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
149
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
211
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
201
Весь список


Видео
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
299
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
570
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
480
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
399
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
668
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
673
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
931
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1428
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1029
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1284
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1474
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
913
Весь список

Мероприятия
Звезда имени Исая Хороша открыта на Аллее славы самарского водопровода
Молодых самарцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе патриотического рисунка «Мир моего дома»
Межнациональное литературно-музыкальное мероприятие «Нам Волга-матушка на всех одна!» пройдет в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные