Многодетная семья из Самары расскажет, как распознать талант в детях и попасть на Евровидение

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Многодетная семья из Самары расскажет, как распознать талант в детях и попасть на Евровидение17 октября в 12.30 состоится встреча журналистов с самарской многодетной семьей. Родители расскажут, как распознать и развивать талант удетей, чтобы можно было даже попасть на Евровидение.У Елены Геннадьевны и Давида Карленовича Хачатуровых три сына: старший – Даниил, и двойняшки Лев и Георгий.Даниил в результате тяжелого заболевания потерял зрение, но, несмотря на это, учится в общеобразовательной и музыкальной школах, пишет стихи и авторскую музыку. Также является членом Союза литераторов Самарской области. В сентябре Даниила поддерживала вся Самарская область - он участвовал в детскомЕвровидении и занял 2 место в отборочном туре, выступая со своей песней.Музыкой занимаются и младшие сыновья Хачатуровых.Сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, авторитета родительства в семье и обществе, формированиеответственного родительства – важные аспекты национального проекта «Демография», инициированного президентом страны. Реализация региональной составляющей «Финансовая поддержка семей при рождении детей» проходит под личным контролем губернатора Самарской области, передает пресс-служба облправительства.