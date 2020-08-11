Миротворцы ЦВО отразили атаку диверсантов на командные пункты армии под Оренбургом

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По замыслу учения, в районах расположения командных пунктов 2 армии на полигоне "Донгуз" расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили разрозненные группы противника. В режиме реального времени разведданные были переданы на пункт управления. Оценив обстановку, командование приняло решение провести огневую засаду. Диверсанты были уничтожены огнем штатного вооружения БТР-82А и стрелкового оружия.В ходе розыгрыша тактического эпизода более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина, передает пресс-служба ЦВО.