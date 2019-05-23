Миротворцев под Самарой оснастят новейшими комплексами радиоразведки «Торн-МДМ»

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Единственную в России миротворческую мотострелковую бригаду под Самарой оснастят новейшими комплексами радиоразведки «Торн-МДМ». Об этом командующему войсками Центрального военного округа генерал-полковнику Александру Лапину на заслушивании в бригаде доложил командир полковник Константин Нечаев.- Бригада до конца года получит на вооружение новейшие автоматизированные подвижные комплексы радиоразведки «Торн-МДМ», что позволит существенно увеличить возможности сбора разведывательной информации в буферных зонах, между противоборствующими сторонами, - доложил полковник Нечаев. - Комплекс предназначен для поиска, анализа и регистрации сигналов в диапазонах до 3000 МГц, а также пеленгования и местоопределения угломерным способом их источников, находящихся на удалении до 70 километров, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)