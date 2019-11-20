Минздрав ждет предложений от жителей региона по улучшению работы поликлиник

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По поручению главы региона Дмитрия Азарова министерство здравоохранения Самарской области запустило специальный портал с целью мониторинга общественного мнения по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения и повышения удовлетворенности населения организацией медицинской помощи.Портал размещен в сети Интернет по адресу dobromed63.ru . Все желающие могут опубликовать свои инициативы по предложенным темам:повышение качества обслуживания, общения, информирования в поликлиникахупрощение записи на приемулучшение работы участкового врачаулучшение работы узких специалистовуменьшение необходимости посещения поликлиникуменьшение очередейповышение комфортности, удобства поликлиникулучшение транспортной доступности поликлиникдругие предложения по повышению качества работы поликлиникПользователи системы получат возможность голосовать за понравившиеся им предложения.Наиболее популярные сообщения станут предметом рассмотрения и разработки соответствующих проектов регионального минздрава и других задействованных ведомств.Портал позволит собрать наиболее значимые по мнению граждан предложения для развития системы здравоохранения, обратить внимание на самые острые вопросы, требующие решения. Возможно, прозвучат идеи, воплощение в жизнь которых поможет повысить эффективность работы медицинских организаций, передает пресс-служба облправительства.