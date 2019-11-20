Минздрав ждет предложений от жителей региона по улучшению работы поликлиник
20 ноября 2019 15:08
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Портал размещен в сети Интернет по адресу dobromed63.ru . Все желающие могут опубликовать свои инициативы по предложенным темам:
повышение качества обслуживания, общения, информирования в поликлиниках
упрощение записи на прием
улучшение работы участкового врача
улучшение работы узких специалистов
уменьшение необходимости посещения поликлиник
уменьшение очередей
повышение комфортности, удобства поликлиник
улучшение транспортной доступности поликлиник
другие предложения по повышению качества работы поликлиник
Пользователи системы получат возможность голосовать за понравившиеся им предложения.
Наиболее популярные сообщения станут предметом рассмотрения и разработки соответствующих проектов регионального минздрава и других задействованных ведомств.
Портал позволит собрать наиболее значимые по мнению граждан предложения для развития системы здравоохранения, обратить внимание на самые острые вопросы, требующие решения. Возможно, прозвучат идеи, воплощение в жизнь которых поможет повысить эффективность работы медицинских организаций, передает пресс-служба облправительства.
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