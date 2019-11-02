Минздрав установил рекомендованный уровень потребления соли для россиян

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По его словам, глава Минздрава Вероника Скворцова подписала приказ и внесла изменение в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. Уровень потребления соли в документе приведен в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).ВОЗ советует употреблять не более 5 г соли в сутки. Речь идет не о добавке, которую используют для досаливания пищи, а обо всей соли, поступающей в организм человека. По словам Салагая, в действительности норма ВОЗ превышается в полтора-два раза.Также замминистра напомнил о нескольких способах сократить потребление соли: убрать солонки со стола, перестать есть сильно соленые закуски и выбирать продукты с низким содержанием соли.В приказе главы Минздрава отмечается, что вся соль согласно рекомендациям ВОЗ должна быть йодирована.