Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 году

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"Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год минимальной —1,5 тысячи рублей, максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) — восемь тысяч рублей, для лиц предпенсионного возраста — 11,28 тысячи рублей", — говорится в пояснительной записке.То есть суммы не изменились. В 2019 году Минтруд впервые за десять лет значительно увеличил пособие. Минимальная выплата выросла с 850 рублей до полутора тысяч, максимальная — с 4,9 тысячи до восьми тысяч рублей.