Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем в этом году

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По его словам, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами. Поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре, добавил министр.Топилин пояснил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.Ранее ЛДПР внесла в Госдуму проект закона о выходном 31 декабря. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение, отметив при этом, что общее количество рабочих дней в году не должно меняться.Согласно законодательству 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день.Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.