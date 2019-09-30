Минтруд назвал размеры индексации пенсий в 2020 году

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Среднегодовой прирост размера страховой пенсии неработающих пенсионеров в среднем составит 1 тыс. руб., добавили в Минтруде.Январская индексация затронет около 31 млн человек. С 1 апреля же повысят (предварительно на 7%) социальные пенсии, которые получают 3,2 млн человек и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения. Эта индексация коснется примерно 4 млн человек.По данным Минтруда, в настоящее время в России насчитывается 37,9 млн граждан «старше трудоспособного возраста».В середине сентября вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений заявила, что средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера после повышения с 1 января 2020 года составит 16,4 тыс. руб.В президентских поправках к пенсионной реформе, основой которой является повышение возраста выхода на пенсию, был закреплен порядок индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров. В 2020 году они должны увеличиться на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%, в 2022-м — на 5,9%, в 2023 году — на 5,6%, в 2024-м — на 5,5%.