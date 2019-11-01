Минтранс предлагает внести изменения в ПДД, которые коснутся многих граждан

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Так, предлагается ввести в ПДД новый термин – СИМ (средства индивидуальной мобильности). К ним отнесут: сегвеи, электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, скейтборды, роликовые коньки и иные аналогичные средства. Примечательно, что под термин СИМ не попадают инвалидные коляски и велосипеды.Граждане моложе 7 лет смогут ездить на СИМ по тротуару и пешеходным дорожкам. А граждане старше 14 лет смогут выезжать на край проезжей части, если автомобили по этой дороге перемещаются не быстрее 60 км/час. При этом СИМ должен иметь тормоз, фонарь и светоотражатель.Также вводятся новые дорожные знаки с обозначением зоны, где нельзя пользоваться СИМ и где можно зарядить электромобиль.Предложения Минтранса для наглядности были изображены и в графическом виде. Основные ограничения предложения привязываются к возрасту. Так, дети до 7 лет на СИМ приравниваются к пешеходам. В возрасте от 7 до 14 лет дети могут ездить на СИМ по тротуарам, велосипедным дорожкам и пешеходным дорожкам. А старше 14 лет граждане должны будут передвигаться на СИМ по велосипедным полосам, велопешеходным дорожкам или проезжей части велосипедных зон. Если такой зоны нет – то по обочине дороги. Но на гироскутере и моноколесе выезжать на проезжую часть будет нельзя. Скорость движения СИМ в любом месте не должна быть больше 20 км/час.