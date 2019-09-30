Минтранс попросил слишком мало денег на проезд пенсионеров и других льготников

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Между тем, аудит областной счетной палаты показал, что запрошенной суммы будет мало. Всего в бюджете этого года было заложено 1,359 млрд рублей, чтобы компенсировать убытки перевозчиков. Ко второму полугодию осталось чуть больше 236 млн рублей, поскольку в среднем на выплату субсидий минтранс ежемесячно тратит 157 млн рублей.«Таким образом, — резюмировала счетная палата Самарской области, которая анализировала предложение министерства Ивана Пивкина, — запланированный в 2019 году объем финансирования недостаточен для реализации данного направления расходов». Прислушались ли к голосу аудиторов в «белом доме» и в губдуме, станет ясно во вторник, после рассмотрения этих изменений на пленарном заседании областного парламента.«СО» ОНЛАЙН напоминает, что в Самаре стоимость проезда по безналичной оплате выросла с 23 до 28 рублей, в Тольятти — с 23 до 25 рублей, в Жигулевске — с 20 до 24 рублей. В марте тарифы подняли и в Кинеле с Новокуйбышевском (соответственно с 20 до 25 рублей и с 21 до 23 рублей).