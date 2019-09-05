Минстрой СО оценил качество закупленных квартир для переселения граждан из аварийного жилья

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В четверг, 5 сентября, состоялась рабочая поездка представителей министерства строительства Самарской области в Большеглушицкий район. Комиссия оценивала качество приобретенных жилых помещений для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда в текущем году в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».«Нам предстоит огромная работа по расселению людей из ветхого и аварийного жилья. Причем сделать это нужно темпами, каких у нас не было никогда. Уже в 2019 году должно быть расселено вдвое больше, чем в прошлом году. В 2020 году эти объемы нужно увеличить еще в 3 раза, увеличив до 30 тыс. кв. м объемы расселяемого непригодного жилья. А всего за 6 лет должно быть расселено свыше 340 тыс. кв. м аварийного жилья. И мы сделаем эту работу в муниципалитетах», — поставил задачу губернатор Самарской областив своем Послании.В настоящее время в Большеглушицком районе состоялось пять аукционов по приобретению квартир в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а в скором времени планируется провести еще три. На текущий момент подписано пять муниципальных контрактов.В Большеглушицком районе на первом этапе (2019-2020 гг.) планируется расселить 15 человек из 1 аварийного жилого дома. Выделено на закупку более 13 млн. рублей.В мероприятии приняли участие представители общественности. «Очень радостно, что совсем скоро в эту квартиру переселятся люди, которые в этом нуждались. Квартира соответствует требованиям, она комфортная, просторная, солнечная, необходимые коммуникации уже подключены», — отметилапредседатель общественного совета муниципального района Большеглушицкий.«Финансирование программы на сегодняшний день идет из трех источников, 86% финансирует Государственная корпорация – Фонда содействия реформированию ЖКХ, 9% областных средств и 5% местный бюджет», — прокомментировала ситуацию руководитель департамента жилищной политики регионального минстроя. – Всего в Самарском регионе за период с 2019 по 2025 годы планируется расселить 343 479,61 кв. м. аварийного жилищного фонда. В новые квартиры переедут 21 170 человек, передает пресс-служба облправительства.