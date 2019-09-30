Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь-М» с космодрома Плесецк

45

На ролике продолжительностью немногим больше минуты с нескольких ракурсов показывается момент пуска ракеты.В Минобороны сообщили, что пуск ракеты произвели, чтобы подтвердить летно-технические характеристики комплекса. Поставленные цели и задачи были полностью выполнены, ракета успешно поразила цель на Камчатке.