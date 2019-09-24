Минкультуры заявило о коллапсе в «Царском Селе» из-за китайских туристов
24 сентября 2019 21:33
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«У нас красный уровень опасности в «Царском Селе» для российских туристов», — добавила она. В итоге туристы не могут попасть в музей, одним из главных объектов которого является Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
«Они едут, пускай едут, молодцы, это укрепляет отношения наших стран. Но мы не можем оставлять этот доступ, если он требует полной изоляции российских туристов от «Царского Села», — сказала Манилова. Для решения проблемы замминистра предложила ввести отдельные дни посещения музея для китайских туристов.
По словам директора музея Ольги Таратыновой, руководство ограничивает количество людей, находящихся в Екатерининском дворце, до 800 человек в целях безопасности. Она также отметила, что ожидание в очереди на посещение музея увеличилось до четырех часов, в то время как в прошлом году люди могли стоять в очереди около двух часов.
Музей начал продавать электронные билеты по паспортам, так как их дефицит спровоцировал перепродажу билетов по завышенным ценам.
В пресс-службе музея-заповедника «Царское Село» РБК рассказали, что большой наплыв туристов обычно наблюдается летом, но сейчас его нет. Там объяснили большое количество посетителей комплекса тем, что «Царское Село» — практически единственный музей, который работает по понедельникам.
«Да, бывали такие случаи, что в очереди нужно было стоять по четыре часа. А так сейчас уже некий спад есть. Привилегий для китайских туристов абсолютно никаких нет, у нас уже существуют три входа в музей, три маршрута. Просто китайские туристы — это специальная публика, их тяжело организовать. Но повторюсь, сейчас ситуация поутихла. Коллапс был летом, в пик высокого сезона. Но мы приглашаем наших туристов в зимнее время, когда есть спад», — рассказали в пресс-службе музея-заповедника.
Музей заповедник «Царское Село» находится в городе Пушкине под Санкт-Петербургом. Наиболее посещаемая достопримечательность комплекса — Большой Екатерининский дворец.
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