Минкомсвязь назвала законным использование Telegram в России
24 октября 2019 11:07
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На вопрос агентства, законно ли использование мессенджера в России, замминистра ответил утвердительно.
21 октября спецпредставиталь президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram в России не запрещен, а попытки заблокировать используемые им IP-адреса ускорили развитие российских технологий. «На этой истории блокировки у нас выросло множество интересных решений, стартапов и исследований», — заявил он.
Несоблюдение сервисом российского законодательства должно вести к его блокировке, написал спецпредставитель президента в своем Facebook. При этом, указал он, «физическое лицо, использующее сервис, не нарушает законы Российской Федерации», поэтому правильным описанием ситуации с мессенджером в России будет «заблокирован, но не запрещен».
В 2017 году ФСБ потребовала у Telegram ключи шифрования для доступа к переписке пользователей, но руководстово мессенджера их передавать отказалось. Спецслужба настаивала, что это необходимо для отслеживания деятельности террористов. В апреле 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России. С весны 2018 года Роскомнадзор ведет блокировку IP-адресов, используемых мессенджером. Несмотря на это, сервис остается доступным на территории страны и с мобильных устройств, и с компьютеров. Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, обещал его основатель Павел Дуров.
В августе 2018 года Волин признал, что полная блокировка Telegram в России невозможна. Однако позднее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство работает над созданием новой системы блокировки мессенджера и противодействия запрещенному контенту. «Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному», — отметил он.
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