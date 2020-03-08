Министр здравоохранения СО Михаил Ратманов поздравляет женщин с 8 марта!

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Каким бы ни был этот день – солнечным или пасмурным, теплым или снежным, он всегда согрет вашими улыбками, обаянием, добротой сердец! И мы, мужчины, благодарны вам за вдохновение, заботу, красоту и понимание.Недавно поздравлял победителей областного конкурса врачей первичного звена. Почти все – женщины. Думаю, неслучайно именно они первыми встречают пациентов. Женщины мягче, терпеливее, добрее, у них лучше развито чувство сострадания к больным. А это так важно, чтобы врач или медсестра отнеслись к пациенту с сочувствием, разделили его боль и тревогу, помогли поверить в себя. Дорогие коллеги, вы – наша надежда и опора, так будьте всегда здоровыми и счастливыми.Всем представительницам прекрасного пола желаю благополучия и любви родных и близких!Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов