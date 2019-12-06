Министерство транспорта прогоняет компанию, которая построилась на участке Обводного шоссе

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В сентябре областное министерство транспорта и автомобильных дорог обратилось в арбитражный суд с иском к компании «Форт». Ведомство Ивана Пивкина (на фото) потребовало от компании освободить земельный участок, занимаемый полосой отвода автомобильной дороги общего пользования — Обводного шоссе в Тольятти в районе поселка Тимофеевка.Как пояснили «СО» ОНЛАЙН в минтрансе,. В июле этого года минтранс отправил компании претензию с требованием освободить участок в 30-дневный срок. Но требование министерства «Форт» не выполнил. Теперь вопрос пытаются решить в суде. Ближайшее заседание по делу состоится 11 декабря 2019 года.Земельный участок, часть которого заняла компания «Форт», является собственностью публично-правовых образований и предназначен для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов. Площадь объекта — 107,7 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость — 56,2 млн. рублей.