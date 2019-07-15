Минэкономразвития сочло однобокими выводы Россельхознадзора о гибели пчел
15 июля 2019 23:41
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В ведомстве опровергли информацию о том, что у Россельхознадзора полностью изъяли полномочия по контролю и надзору в области использования пестицидов. В Минэкономразвития пояснили, что эти полномочия были распределены между несколькими ведомствами, в том числе и самим Россельхознадзором.
«Анализ законодательства в указанной сфере показывает, что причина озвученных Россельхознадзором проблем с обращением пестицидов и агрохимикатов, обусловлена не отсутствием у ведомства необходимых контрольно-надзорных полномочий, а отсутствием необходимого урегулирования вопросов применения (использования) пестицидов и агрохимикатов», — заключили в Минэкономразвития.
В ведомстве пояснили, что уже ведут необходимую работу. В частности, в ее рамках ведомство считает необходимыми сбор информации с предприятий, применяющих пестициды, и их передачу пчеловодам. «По поручению президента России правительством начата работа по регуляторной гильотине, в ходе которой должны быть отменены устаревшие обязательные требования. Представляется, что в рамках регуляторной гильотины регулирование в сфере применения пестицидов должно приобрести современный характер, в том числе учитывать наличие современных информационных средств для сбора информации о применении пестицидов и доведения ее до пчеловодов», — заявили в ведомстве.
Массовая гибель пчел была зафиксирована летом 2019 года в различных регионах России. В их числе республики Удмуртия и Марий Эл, Липецкая, Саратовская, Ульяновская, Курская области и Алтайский край. Ветеринары пришли к выводу, что причиной массовой гибели пчел стало применение пестицидов и прочих средств для обработки растений от вредителей.
В Минсельхозе предупредили, что произошедшее наносит значительный материальный урон сельскому хозяйству. В Минсельхозе рекомендовали пострадавшим пчеловодам с помощью лабораторий устанавливать причины ущерба пасекам в каждом случае гибели пчел и ознакомиться с правилами применения пестицидов.
В Россельхознадзоре сочли виновным в произошедшем Минэкономразвития. Министерство, по версии ведомства, добилось изъятия у Россельхознадзора полномочий по надзору над пестицидами. «Необходимо в кратчайшие сроки наделить Министерство сельского хозяйства полномочиями по контролю за производством, хранением, реализацией и применением пестицидов и агрохимикатов. Только этот шаг будет способствовать радикальному изменению ситуации», — заявляли в Россельхознадзоре.
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Комментарии
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