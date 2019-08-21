Михаил Савченко рассказал о работе Третьяковки в Самаре
21 августа 2019 17:05
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— Самый главный вопрос — когда, наконец, будет открыто отреставрированное здание Фабрики-кухни?
— Сейчас дата открытия — 2022 год. Это достаточно скоро. Проект реставрации находится на финальной стадии и следующий этап работы — проект приспособления здания под задачи музея — как все будет устроено внутри и как будет работать прилегающая территория. Подчеркну, что сейчас проект реставрации здания уже находится на завершающем этапе.
— Расскажите про прилегающую территорию к Фабрике-кухне. На нее уже есть какие-то творческие планы? Уже открылся первый арт-объект — трансформаторная будка, расписанная Мишей Most (во время этого мероприятия и бралось интервью — прим. ВН), а что будет дальше?
— Пока нельзя сказать точно, что будет на прилегающей территории, но нам очень бы хотелось реализовывать на ней свои проекты. Работа Миши Most — первый шаг в этом направлении, и большое спасибо Самарской сетевой компании, что они предложили и помогли сделать этот проект.
Понятно, что сама территория Фабрики-кухни достаточно большая и она, конечно, будет обживаться художниками: она будет благоустроена, на ней появится искусство, возможно мы сделаем какие-то авторские проекты и что-то интересное для детей.
Очень важно, чтобы городская территория вокруг Фабрики-кухни соответствовала идеям музея. Мне кажется, что музей находится в достаточно перспективном месте — здесь появляется много нового жилья, рядом работает музей "Самара Космическая", напротив через дорогу в ближайшее время откроется музей рок-н-ролла, и транспортная развязка в этом районе весьма удобна.
Филиал Третьяковки может стать притягательным местом для многих горожан. Территория вокруг музея должна быть комфортной для пешеходных прогулок и отдыха. Город не должен жить одной набережной.
— В Музее модерна вы сумели создать сильную креативную команду. С кем вы будете работать над филиалом Третьяковской галереи?
— Создать команду — одна из первоочередных задач, которой я буду сейчас заниматься. Конечно, штат филиала планируется достаточно большой. Основной костяк нового коллектива будет формироваться с самарскими коллегами, но, возможно, на какие-то ключевые должности пригласим людей из других регионов и из других музеев. Проект филиала Третьяковской галереи — очень значимый и амбициозный, поэтому нужно искать людей, которые смогут потянуть направление.
— Какую работу будет проводить филиал Третьяковской галереи в Самаре пока не откроется здание музея?
— Помимо незаметной для посетителей работы, которая касается различных технических моментов, мы планируем со следующего года начать программную деятельность музея: образовательные мероприятия, творческие встречи, совместные выставки на различных партнерских площадках, возможно, какие-то программы резиденций.
Пока у музея нет своей площадки, но есть множество форматов, которые позволяют работать и без нее, и это важно, потому что нам необходимо подготовить зрителя к тому, что он увидит, чтобы не было потом неправильно сформированных ожиданий.
— Здание Фабрики-кухни — трудная история для Самары. Конечно, руководить филиалом Третьяковской галереи в Самаре очень престижно, но не страшно ли вам было переходить на этот проект?
— В моей жизни так получается, что я всегда прихожу в проекты с самого начала и считаю это большой удачей. Я уверен, что начинать проект практически с нуля это очень позитивно — да, это отчасти сложнее, отчасти просто больше работы, но в это же время ты делаешь все так, как действительно хочешь — окружаешь себя людьми, с которыми хочешь работать, на которых хочешь равняться, теми у кого хочешь учиться, ты сам формируешь программу и пространство.
Так было в Музее модерна, до этого в моей галерее, и сейчас у меня тоже такой начальный этап, что меня очень сильно вдохновляет, и я с большим воодушевлением жду, что будет дальше.
— Вы много внимания в Музее модерна уделяли детским проектам. Например, несколько лет назад была сделана "Зеленка", не так давно работала выставка "Руки Венеры". Будут ли в самарском филиале Третьяковской галереи создаваться какие-то специальные детские проекты?
— Конечно! Я очень люблю все, что связано с детскими проектами. Для этих проектов важно подобрать правильный язык. Говорить с детьми об искусство очень интересно, и при помощи искусства можно обсуждать с детьми весьма сложные темы. Поэтому на Фабрике-кухне обязательно будут и студия и образовательные проекты для детей.
— Вы семь лет проработали в Музее модерна — что вы хотели там сделать, но не успели?
— Да, я ровно семь лет проработал в Музее модерна: пришел 16 августа 2012 года и ушел 16 августа 2019. Когда я был заведующим, я очень хотел сделать постоянную экспозицию в подвале, посвященную стилю модерн. Экспозиция разработана и, надеюсь, она будет сделана в этом году. В ней я выступлю уже как сторонний консультант и для меня это очень важно. Это будет отличный проект, который мы делали с замечательными архитекторами Александром и Ольгой Филимоновыми.
Экспозиция станет такой вишенкой на торте — здесь в деталях будет рассказываться о том, почему появился стиль модерн, какие социологические, социальные и философские изменения спровоцировали это направление. То есть она станет такой теоретической базой к тому, что мы видим на первом этаже. Думаю, что в этом году экспозиция будет готова и музей уже будет завершенным.
— Значит вы не совсем оставите Музей модерна? А планируете ли продолжать заниматься Волгафестом, где вы всегда выступаете в качестве директора фестиваля?
— Конечно, я буду следить за судьбой Музея модерна — это мое любимое творческое детище. А Волгафест не привязан к какому-то конкретному учреждению, и я планирую продолжать им заниматься. В этом году Третьяковская галерея тоже принимала участие в "Волгафесте" вместе с "Кораблем толерантности" Кабаковых и своей специальной площадкой. Думаю, что и на следующий год галерея представит там свои проекты.
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