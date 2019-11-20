Михаил Ратманов поздравил многодетную семью с рождением седьмого ребенка

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Его Гульнара и Александр решили назвать Савелием. Поздравить семью приехали не только родственники и друзья, но и министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.Руководитель ведомства вручил маме детей подарок от Правительства Самарской области.«Конечно, в первую очередь хочется порадоваться за отца, потому что это большой мужской поступок: взять на себя такие обязательства. Это дело серьезное, - отметил глава ведомства. - Но ребенок – это не только и не столько заботы, бессонные ночи, это прежде всего радость для родителей, это их надежда и будущая опора. Это и будущее нашей области, нашей страны.В Самарской губернии оказание медицинской помощи женщинам и детям остаётся в приоритете. В перинатальных центрах и родильных домах созданы современные условия. Преобразования происходят и в детской медицине. В рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в регионе внедряем принципы бережливого производства в детских поликлиниках, оснащаем их и стационары новым оборудованием, в том числе высокотехнологичным».Гульнара Божина выразила огромную благодарность всем специалистам центра, отметив высокий уровень оказания медицинской помощи и квалификацию медицинских работников.Правительство губернии по поручению главы региона Дмитрия Азарова оказывает всемерную поддержку многодетным семьям.«Сейчас в Самарской области почти 24 000 многодетных семей, каждая из которых получает финансовую поддержку в виде пособий, компенсаций и льгот, - рассказала министр социально демографической и семейной политики Марина Антимонова. - Сначала 2019 года началась реализация национального проекта «Демография», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Самарская область постоянно увеличивает социальные обязательства по поддержке семей с детьми. Многодетным семьям предусмотрен комплекс мер социальной поддержки, среди которых региональный семейный капитал в размере 100 тысяч рублей, ежемесячная денежная выплата до 3 лет в размере 10565 рублей (в 2020 году -10868 рублей), социальная помощь и другие.Совершенствуется финансовая поддержка, строятся социальные объекты: школы и детсады. Задача - повысить качество жизни семей с детьми и, как следствие, рождаемость, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО