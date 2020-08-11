Михаил Ефремов доставлен в больницу им. С. П. Боткина, он в реанимации. Видео

Врачи поставили актеру Михаилу Ефремову, доставленному в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы, диагноз "инсульт", сейчас он находится в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах.
"Предварительный диагноз Ефремова М. О. - "инсульт". Находится в реанимации. Состояние тяжелое", - сказал источник. Другой источник агентства сообщил, что Ефремова доставили уже без сознания.
Что происходило в суде
Ранее актера госпитализировали из здания суда. "Мне нужно четыре человека, чтобы вынести его", - сказала одна из врачей, выйдя из комнаты приставов, где артисту оказывали помощь. Судебные приставы приняли решение закрыть суд на вход и оттеснить толпу от прохода для госпитализации актера. "Ему необходима мера реанимации", - сказал адвокат актера Эльман Пашаев и проследовал за врачами. Спустя какое-то время он вернулся в суд. Адвокат уточнил, что Ефремов госпитализирован в бессознательном состоянии.
В пресс-службе суда также подтвердили, что Михаил Ефремов госпитализирован. По информации источника, состояние актера ухудшилось в воскресенье, ему вызывали скорую, но от госпитализации он отказался. "У Ефремова несколько нарушена речь, начались проблемы с левой ногой", - сказал источник.
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