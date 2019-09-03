Международный инклюзивный форум “Территория РИТМа: Я - Предприниматель своей жизни” проходит в Нижегородской области

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Один из лидеров Дмитрий Банарцев передвигается на инвалидной коляске. Он приехал на «Территорию РИТМа» с проектом «Пространство возможностей». Дмитрий создал сообщества в социальных сетях и youtube-каналах, в которых анонсируются различные мастер-классы, тренинги по бизнесу, форумы.Уникальность их в том, что все эти площадки учитывают возможности людей с особенностями здоровья.«Я и сам попадаю в целевую аудиторию своего проекта. Я хочу открывать для людей возможности развития, хочу, чтоб как можно больше молодых людей посещали такие площадки как «Территория РИТМа», создавали собственные проекты, развивали социальное предпринимательство, активно занимались творчеством, спортом, бизнесом, карьерой», - рассказывает Дмитрий.Другая участница, дизайнер инклюзивной одежды Светлана Козинова, на «Территории РИТМа» уже во второй раз. Светлана выступила с идеей создания платформы инклюзивной "Я сам"."Эта платформа сможет объединить конечных потребителей - ребят с различными видами инвалидности, дизайнеров, производителей, создающих одежду длялюдей с ОВЗ, и непосредственно инвесторов. Таким образом, человек с инвалидностью сможет сам подобрать себе удобную одежду, которая позволит ему одеваться самостоятельно, без посторонней помощи", - отметила участница.Как отметил автор проекта «Территория РИТМа» Роман Пономаренко, в этом году среди победителей заочного тура 40 процентов участников имеют особенности здоровья. Однако все без исключения приехали на форум, чтобы представить свой проект.«В жизни мы всегда принимаем какое-то решение: самое простое и самое сложное. Сложное решение всегда ведет к развитию. Собраться с силами, приехать, расставить приоритеты таким образом - это черта лидера. К нам приехали лидеры будущего, и мы очень ими гордимся», - подчеркнул Роман Пономаренко.Призы для участников подготовил и Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области. «Для трех проектов-победителей будут разработаны бизнес-планы,которые помогут реализовать проект и сделать его самоокупаемым», - отметил директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Игорь Седых, передает пресс-служба проекта.