Международный аэропорт Курумоч приглашает на живой концерт

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В зоне регистрации будут зажигать самарские исполнители и приезжие артисты.Вход для всех желающих бесплатный и без ограничений!Такого мы еще не делали, а вы – точно не видели! Балет – был, опера – была, современные танцы – были, но рок-гитар и живого исполнения – еще не было! Как, впрочем, и нигде ранее в аэропортах ПФО, передает пресс-служба аэропорта Курумоч.