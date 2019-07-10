Международные волонтёры примут участие в реставрации храма Иверского монастыря

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В Самарской области проводится Международный волонтерский кампус «Иверский монастырь». Он реализуется в рамках проекта «Историческая память». Более 30 волонтеров из России, Италии, Франции, Казахстана, Испании, Колумбии, с 8 по 28 июля будут помогать восстанавливать исторический облик Трапезного храма Иверского женского монастыря.Волонтёры будут помогать специалистам в работах по реставрации фасада здания: очищать внешние стены храма и подготавливать их к следующему восстановительному этапу. Также международные добровольцы примут участие в облагораживании территории монастыря.Кампус будет работать в 2 смены: с 8 по 17 и с 18 по 28 июля.Для добровольцев кампуса подготовлена культурно-образовательная программа. Они познакомятся с городом, посетят набережную Волги и музеи Самары. Всех участников Международного кампуса ждут мастер-классы по гончарному делу, лозоплетению, пленэры и образовательные сессии по истории архитектуры Самары и реставрации. Во второй смене волонтеры смогут посетить Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0», где встретятся с участниками смен «Культурный БУМ» и «Победы страны – гордость поколений».Открытие Международного волонтерского кампуса «Иверский монастырь» пройдет 12 июля в Музее Модерна (ул. Фрунзе, 159). Ожидается участие Александра Фетисова, заместителя председателя Правительства Самарской области, Александра Хинштейна, депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Артема Демидова, председателя Центрального Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.Кампус проводится в рамках проекта партии «Единая Россия» совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и Правительства Самарской области.Проект «Историческая память» реализуется в разных регионах России с 2006 года. Он направлен на сохранение исторического, культурного и духовного наследия России, реставрацию объектов культуры религиозного назначения, образцов классической русской усадьбы, мемориальных комплексов как фундаментальной основы Российской государственности и национального самосознания, передает пресс-служба облправительства.Фото из открытых источников