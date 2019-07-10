Международные волонтёры примут участие в реставрации храма Иверского монастыря
10 июля 2019 18:43
100
В Самарской области проводится Международный волонтерский кампус «Иверский монастырь». Он реализуется в рамках проекта «Историческая память». Более 30 волонтеров из России, Италии, Франции, Казахстана, Испании, Колумбии, с 8 по 28 июля будут помогать восстанавливать исторический облик Трапезного храма Иверского женского монастыря.
Волонтёры будут помогать специалистам в работах по реставрации фасада здания: очищать внешние стены храма и подготавливать их к следующему восстановительному этапу. Также международные добровольцы примут участие в облагораживании территории монастыря.
Кампус будет работать в 2 смены: с 8 по 17 и с 18 по 28 июля.
Для добровольцев кампуса подготовлена культурно-образовательная программа. Они познакомятся с городом, посетят набережную Волги и музеи Самары. Всех участников Международного кампуса ждут мастер-классы по гончарному делу, лозоплетению, пленэры и образовательные сессии по истории архитектуры Самары и реставрации. Во второй смене волонтеры смогут посетить Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0», где встретятся с участниками смен «Культурный БУМ» и «Победы страны – гордость поколений».
Открытие Международного волонтерского кампуса «Иверский монастырь» пройдет 12 июля в Музее Модерна (ул. Фрунзе, 159). Ожидается участие Александра Фетисова, заместителя председателя Правительства Самарской области, Александра Хинштейна, депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Артема Демидова, председателя Центрального Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Кампус проводится в рамках проекта партии «Единая Россия» совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и Правительства Самарской области.
Проект «Историческая память» реализуется в разных регионах России с 2006 года. Он направлен на сохранение исторического, культурного и духовного наследия России, реставрацию объектов культуры религиозного назначения, образцов классической русской усадьбы, мемориальных комплексов как фундаментальной основы Российской государственности и национального самосознания, передает пресс-служба облправительства.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
10 июля 2019 18:43
Более 30 волонтеров из России, Италии, Франции, Казахстана, Испании, Колумбии будут помогать восстанавливать исторический облик Трапезного храма... Социум
99
10 июля 2019 17:40
Сертификаты на улучшение жилищных условий из рук Елены Лапушкиной и председателя самарской городской Думы Алексея Дёгтева получили первые две семьи... Социум
113
10 июля 2019 17:31
Кадастровые инженеры получили право запрашивать из госреестра необходимую для геодезических и кадастровых работ информацию, в том числе сведения об... Социум
106
Здравоохранение
10 июля 2019 18:03
Каждый взрослый житель, имеющий полис ОМС, начиная с 21 года, один раз в три года (а после 40 лет – ежегодно) имеет право на прохождение бесплатной... Здравоохранение
102
10 июля 2019 13:38
За июнь этого года самарские врачи проконсультировали 25 пациентов из Сызрани. Здравоохранение
167
9 июля 2019 17:33
Сейчас ожидается демаркация некрозов, при этом маркеры эндотоксикоза значительно уменьшились. Здравоохранение
333
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14007
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14048
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14231
Туризм
10 июля 2019 13:43
В ней приняли участие Русский центр науки и культуры в Белграде и представители турбизнеса обеих сторон. Туризм
172
3 июля 2019 12:30
Мероприятие состоится 5 июля. Туризм
282
2 июля 2019 09:49
Компания уточняет, что данная мера предпринимается в связи с решением чешских властей. Туризм
287
Образование
10 июля 2019 10:08
С 8 июля в Самарском Государственном Экономическом Университете начала свою работу российско-китайская летняя школа. Образование
205
9 июля 2019 23:12Почему трудно писать контрольную по истории?
Целью контрольной работы по истории является демонстрация навыков работы с литературными источниками, правильное определение причин и последствий... Образование
67
9 июля 2019 15:53
Необходимо было создать механическое устройство для механотерапии и миогимнастики (тренажер) в челюстно-лицевой области. За помощью медики обратились к... Образование
341
Культура
9 июля 2019 12:48
Он входит в проект «Культурное сердце России». Культура
303
8 июля 2019 18:04
Проект существует с 2015 года - и не имеет аналогов в России. Культура
319
8 июля 2019 16:04
Год назад мечта миллионов российский болельщиков стала явью – в России и в Самаре прошёл ЧМ-2018. Культура
519
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14788
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14313
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1005
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1481
Видео
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
255
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
477
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3713
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1056
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
405
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
595
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
659
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
540
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
756
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
775
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
500
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
828
Мероприятия