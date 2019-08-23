Международная команда флористов готовит пять передвижных платформ для Фестиваля цветов в Самаре
23 августа 2019 19:23
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Мобильные платформы станут изюминкой карнавального парада на пешеходной улице Куйбышева, который стартует в эту субботу в 13:00 от площади Революции.
Язык цветов универсален и понятен всем, независимо от страны проживания, уверены мастера цветочного дизайна. Специалисты из Голландии, Польши, Венгрии, Эстонии, Казани, Москвы, Новосибирска, Ростова-на-Дону воплощают музыкальные и классические произведения с помощью флористических приёмов. Платформы оформлены в тематике Года театра: «Вальс цветов» (к балету П.И.Чайковского «Щелкунчик»), «Жар-птица» (к балету И.Стравинского «Жар-птица»), «Вишневый сад» (к пьесе А.П.Чехова), «Золушка» (к сказке Ш.Перро), «Театральный оркестр» (музыкальные инструменты).
«Мне очень нравится работать в международной команде и давно хотелось поработать с русскими флористами. У меня на родине в Венгрии в конце августа тоже проходит фестиваль цветов, где также украшают платформы. Я недолго в Самаре, но успел сделать множество фотографий, особенно впечатлили Волга и ваши красивые скверы», - отмечает Тамаш Мезефи, действующий Чемпион Европы по флористике (Венгрия).
Кейс Так из Голландия, флористическим искусством занимается уже полвека. Его считают самым высоким флористом Европы – за высокий рост и профессионализм. Говорит, что с большим удовольствием согласился работать в международной команде, тем более, что в Санкт-Петербурге Кейс также готовил композиции для фестиваля цветов.
«Это было большим сюрпризом для меня – оказаться в вашем городе. Я впервые в Самаре. Мы ещё вчера начали украшать платформы. У нас появилась одна трудность - погода для цветов слишком влажная и жаркая, но завтра будет более свежо! Будем трудиться сегодня до поздна, чтобы порадовать жителей вашего прекрасного города», - говорит Кейс Так.
Струковский сад на глазах превращается в цветочный оазис. В этом году ключевой темой 15-го Фестиваля цветов в Самаре стала история старинного парка города. В парке работает более 100 человек – это специалистов МП «Спецремстройзеленхоз», флористы, специалисты по ландшафтному дизайну.
«Все площадки будут тематические, с творческими и концертными программами, оригинальными фотозонами, мастер-классами. Интересная площадка «Оранжерея», которая возрождает реальную оранжерею, существовавшую в Струковском саду. Площадка «Цирк шапито» с огромным слоном отсылает к прошлому. Когда-то на месте Струковского сада был цирк шапито», - говорит Наталья Отт, куратор Фестиваля цветов в Самаре.
В субботу в 14:00 начнется творческая программа в Струковском саду. Там будет работать более 30 тематических площадок. Программа рассчитана до позднего вечера.
Здесь будут работать выставки, площадки, фуд-корты и фотозоны: «Из истории Струковского сада» , «У грота», «Городская усадьба» («Абажуры»), «Самара купеческая», «Театральная», «Стиляги», «Цирк-шапито», «Дачники», «Волжанка», «Фото в картине», «Галантерейный ряд», Сенсорный сад, «Оранжерея», Световые инсталляции «Солнечная поляна» и многие другие. Например, на площадке «Самарской газеты» и киноклуба «Ракурс» у зрителей будет шанс перенестись на 100 лет назад: немое кино, живая озвучка в исполнении тапера, ретро-танцы и лекция о развитии кинематографа.
Кроме того, на открытой Летней эстраде пройдет конкурс детских «цветочных» костюмов, выступит Муниципальный духовой оркестр , а в Летнем театре с 14:00 до 16:00 пройдёт флористическое шоу.
В 16.00 в Летнем театре состоится творческая встреча с историком моды Александром Васильевым. Знаменитый историк моды расскажет нам о Flowers fashion, тема его лекции — «Цветы и мода».
19.00-20.30 концерт Нижегородского губернского оркестра под управлением Почетного гражданина Нижегородской области, заслуженного артиста России Е.Н.Петрова
20.30-22.00 концертная программа «Цветочный джем» с участием самарских джазовых и эстрадных музыкантов певца Квентина Мура (США)
С 9:00 до 17:00 на набережной от улицы Льва Толстого до Вилоновской будет работать ярмарка-продажа растений и сувениров. Завершится Фестиваль цветов в 22:00 фейерверком с акватории Волги в районе Красноармейского спуска, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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