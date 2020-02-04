Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест» в 2020 году вернётся на берега Волги

4

Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест 2020» стартует 8 февраля. В этом году соревнование станет этапом Чемпионата мира по приключенческим гонкам на собачьих упряжках QRILL Pet Arctic World Series.Полный маршрут «Волга Квеста» проходит через Самарскую область, включая в себя территорию Национального парка «Самарская Лука» и акваторию Волги.«Волга Квест 2020» стартует в селе Ширяево, там же будет и финиш многодневной гонки, передает пресс-служба минкульта СО.